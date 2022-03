Σε εξέλιξη ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Σε εξέλιξη είναι την Πέμπτη ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στη Λευκορωσία, σε μία ακόμη διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός.



Από νωρίς είχε ξεκινήσει ένα θρίλερ μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο για την ώρα διεξαγωγής, όσο και για το σημείο της συνάντησης. Μάλιστα, υπήρξαν πληροφορίες ακόμη και για πιθανή ματαίωση των συνομιλιών. Τελικά, έπει από διαβουλεύσεις εκατέρωθεν, οι συνομιλίες ορίστηκε να ξεκινήσουν στις 4 το απόγευμα, αντί για το μεσημέρι που αρχικά είχαν οριστεί, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.



Ο σύμβουλος της Ουκρανίας Μιχαήλ Ποντόλιακ ανέφερε στο Twitter τα θέματα που είναι στην ατζέντα της συζήτησης με τους Ρώσους.

Η στιγμή που οι δύο αποστολές εισέρχονται στην αίθουσα:

The Ukrainian delegation arrives at the negotiation's location in Belarus#Ukraine #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/hYJyDQvx0t