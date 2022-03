Σε γενικό αντιαεροπορικό συναγερμό η Ουκρανία

Κατάσταση αντιαεροπορικού συναγερμού σε ολόκληρη τη χώρα κήρυξαν οι ουκρανικές αρχές και απαγόρευση κυκλοφορίας στην ουκρανική πρωτεύουσα για 36 ώρες, από το βράδυ της Τρίτης, λόγω των «επικίνδυνων και δύσκολων στιγμών» που ζουν οι κάτοικοί της, επέβαλε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Από σήμερα» στις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και έως τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Κίεβο, ανακοίνωσε στο Telegram ο Κλίτσκο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος πολλών βομβαρδισμών το πρωί της Τρίτης. «Σήμερα είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη στιγμή», τόνισε ο ίδιος.

«Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Δεν θα εγκαταλείψουμε το Κίεβο, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή το σύμβολο και την προκεχωρημένη βάση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης», σημείωσε ο Κλίτσκο.

Τσερνίχιβ: Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια

Η βόρεια περιφέρεια Τσερνίχιβ της Ουκρανίας εξέδωσε προειδοποίηση για αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη την χώρα σήμερα, καλώντας τους κατοίκους να μεταβούν στα καταφύγια.

Δεν είναι γνωστό αν και άλλες ουκρανικές περιφέρειες έχουν κηρύξει αντίστοιχο συναγερμό για νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

«Προσοχή. Αεροπορικές επιθέσεις σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Μεταβείτε στα καταφύγια!», είναι το μήνυμα που ανέβηκε στο ίντερνετ.

Στο Κίεβο οι πρωθυπουργοί Τσεχίας, Πολωνίας και Σλοβενίας

Οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβενίας θα παρουσιάσουν ένα πακέτο βοήθειας της ΕΕ για την Ουκρανία στη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Κίεβο σήμερα, όπως δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλος του πολωνού πρωθυπουργού Μίχαλ Ντβορτσίκ προσθέτοντας ότι οι ηγέτες θα μιλήσουν για λογαριασμό της ΕΕ.

«Στο Κίεβο, πέραν μιας ισχυρής ένδειξης στήριξης προς την Ουκρανία, ένα πακέτο ξεκάθαρης στήριξης θα παρουσιαστεί από τους πρωθυπουργούς», είπε ο Ντβορτσίκ και πρόσθεσε ότι η αντιπροσωπεία πέρασε το σύνορο Πολωνίας-Ουκρανίας γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος.

Οι πρωθυπουργοί, οι οποίοι ταξιδεύουν με τρένο, θα είναι οι πρώτοι ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται την ουκρανική πρωτεύουσα μετά την ρωσική εισβολή τον περασμένο μήνα. Ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι έγραψε στο Facebook ότι η επίσκεψη λαμβάνει χώρα την 20η ημέρα της «εγκληματικής επιθετικότητας εις βάρος της Ουκρανίας» από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Σε τέτοιους ανατρεπτικούς καιρούς για τον κόσμο είναι καθήκον μας να βρισκόμαστε εκεί όπου γράφεται η ιστορία. Γιατί δεν πρόκειται για εμάς, αλλά για το μέλλον των παιδιών μας που τους αξίζει να ζουν σε έναν κόσμο χωρίς τυραννία», έγραψε.

«Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να επιβεβαιωθεί η αδιαμφισβήτητη υποστήριξη σύσσωμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική κυριαρχία και στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ο σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι επίσης να παρουσιαστεί ένα ευρύ πακέτο στήριξης για την Ουκρανία και τους Ουκρανού», ανέφερε ο Φιάλα σε ανακοίνωση, που εκδόθηκε και από την πολωνική κυβέρνηση.

Ο Σλοβένος πρωθυπουργός Γιάνεζ Γιάνσα επίσης συμμετέχει στην επίσκεψη, η οποία όπως εξήγησε ο Φιάλα αποφασίστηκε έπειτα από διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ιδέα της επίσκεψης συμφωνήθηκε στην άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ στις Βερσαλλίες, την περασμένη εβδομάδα, είπε ο Ντβορτσίκ. Ο Μοραβιέτσκι θα συνοδεύεται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS). Η Τσεχική Δημοκρατία και η Πολωνία, πρώην κομμουνιστικές χώρες και μέλη τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, είναι μεταξύ των ισχυρότερων υποστηρικτών της Ουκρανίας στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή.

Ζελένσκι σε ηγέτες της βόρειας Ευρώπης: Βοηθήστε τον εαυτό σας βοηθώντας εμάς

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια με το βοηθά την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνεδρίαση των ηγετών της Κοινής Εκστρατευτικής Δύναμης (JEF) στο Λονδίνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καλώντας τους να αποστείλουν περισσότερα όπλα.

