Σε ύφεση η δασική πυρκαγιά στη δυτική Ισπανία

Σε ύφεση είναι η δασική πυρκαγιά που από την Πέμπτη έχει κάνει στάχτη περίπου 120.000 στρέμματα στην Εξτρεμαδούρα της δυτικής Ισπανίας. Ως εκ τούτου, ορισμένοι από τους 700 κατοίκους που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι περιφερειακές αρχές.

«Η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο του Πινοφρανκεάδο είναι καλύτερη από χθες και η εξέλιξη των καιρικών συνθηκών μπορεί να βοηθήσει τις επόμενες ώρες», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης Γκιγιέρμο Φερνάντεθ Βάρα.

Spain's Military Emergencies Unit battled an out-of-control forest fire in the western Extremadura region https://t.co/y5hnWlxoDm pic.twitter.com/Cl9yS8v57E