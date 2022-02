Κινητοποιήσεις αντιεμβολιαστών στον Καναδά - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Οντάριο

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, της καναδικής επαρχίας που βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων εναντίον των υγειονομικών μέτρων για την πανδημία, κήρυξε την περιφέρεια αυτή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των «παράνομων» διαδηλώσεων που συνεχίζονται εδώ και δύο εβδομάδες.

«Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε το άνοιγμα των συνόρων (σ.σ. με τις ΗΠΑ). Και στους πολιορκημένους κατοίκους της Οτάβας, τους λέω: θα φροντίσουμε ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε φυσιολογικά τη ζωή σας το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Νταγκ Φορντ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ώστε να εκδοθούν σύντομα εντολές, με τις οποίες θα ξεκαθαρίζεται ότι «είναι παράνομο και ποινικώς κολάσιμο» να κλείνουν οι δρόμοι και να παρεμποδίζονται η μεταφορά προϊόντων, οι μετακινήσεις των πολιτών και η λειτουργία των υπηρεσιών.

Ο Φορντ υποσχέθηκε, επίσης, ότι θα ληφθούν και νέα ποινικά μέτρα σε βάρος των διαδηλωτών, όπως πρόστιμα και ενδεχομένως ποινές φυλάκισης σε όσους δεν υπακούσουν τις εντολές της κυβέρνησής του.

‘Please go home,’ Ford invokes state of emergency in response to trucker protestshttps://t.co/MATAuFxbna pic.twitter.com/9DVlL8G0p3