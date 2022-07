Σε κατάσταση σοκ η Ιαπωνία

Ήταν περίπου 11:30 το πρωί της Παρασκευής στην πόλη Νάρα, στα δυτικά της Ιαπωνίας. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, εκφωνούσε μια πολιτική ομιλία στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας για την ανανέωση της γερουσίας. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί. Μετά την πρώτη εκπυρσοκρότηση δεν παρατηρήθηκε καμία απολύτως κίνηση. Αμέσως μετά τον δεύτερο πυροβολισμό ο πρώην πρωθυπουργός σωριάστηκε στο έδαφος.

Ο δράστης, ένας άνδρας 40 περίπου ετών, εντοπίστηκε άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες τον ακινητοποίησαν. Αμέσως, οι παριστάμενοι υγειονομικοί έσπευσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον βαριά τραυματισμένο Σίνζο Άμπε. Οι σφαίρες τον είχαν πλήξει στην πλάτη. Έγινε χρήση και απινιδωτή προκειμένου να επανέλθει ο καρδιακός παλμός του τραυματία. Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έκτοτε οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

