Αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεξε τις επιπλοκές από τον Covid-19

Η Heidi Ferrer, σεναριογράφος της γνωστής σειράς Dawson's Creek, αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της στο σπίτι της στο Los Angeles, μετά από 13 ολόκληρους μήνες επίπονης μάχης με μακρά Covid-19.

Η 51χρονη Ferrer, μητέρα ενός αγοριού, κόλλησε τον ιό τον Απρίλιο του 2020. Έκτοτε ήταν μόνιμα στο κρεβάτι και υπέφερε από αφόρητους πόνους.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Nick Guthe ο οποίος έκανε και την αποκάλυψη στο CNN, τα συμπτώματα ξεκίνησαν με «βασανιστικό, ανεξήγητο πόνο στα πόδια». Έπειτα, οι πόνοι επεκτάθηκαν σε όλο το σώμα και στη συνέχεια ακολούθησαν διάφορα πεπτικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγός του πολύ σύντομα έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, η Ferrer είχε ταχυκαρδία και την έπιανε ένα έντονο τρέμουλο το οποίο δεν την άφηνε να κοιμηθεί σχεδόν καθόλου.

My beautiful angel, Heidi, passed over tonight after a 13 month battle with Long Haul Covid. She was an amazing mother. She fought this insidious disease with the same ferocity she lived with. I love you forever and I'll see you down the road. pic.twitter.com/f22vbZ5K25 — Nick Guthe (@NickGuthe) May 27, 2021

Η Ferrer μάλιστα παρόλο που έκανε το εμβόλιο κατά του Covid-19 τον Μάρτιο, δεν είδε απολύτως καμία βελτίωση.

Μετά από αρκετούς μήνες, οι γιατροί αποφάσισαν ότι πρέπει να νοσηλευτεί σε ειδική κλινική για ασθενείς με μακρά Covid. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς το παραπεμπτικό έφτασε μία ημέρα προτού η ίδια αυτοκτονήσει.

«Τόσο δύσκολο είναι να ασχοληθούν οι άνθρωποι με τους ανθρώπους που υποφέρουν από σύνδρομο μακράς Covid», είπε ο Guthe.

"In my darkest moments, I told my husband that if I didn't get better, I did not want to live like this. I wasn't suicidal, I just couldn't see any quality of life long term and there was no end in sight"

https://t.co/yOLFXIBT50 — Utah COVID-19 Long Haulers (@UTc19LongHaul) June 18, 2021

«Είχε υπονοήσει ότι αν τα πράγματα γίνονταν πολύ άσχημα δεν ήξερε πώς θα μπορούσε να συνεχίσει, δεν ήξερε πώς θα προχωρούσε και της έλεγα συνεχώς: κρατήσου, κάνε υπομονή. Η Ιατρική προχωρά πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύζυγός της.

«Νομίζω όμως ότι απλώς αισθανόταν ότι θα χειροτέρευε, ότι δεν θα μπορούσε να κάνει μπάνιο μόνη της, ότι δεν θα μπορούσε να περπατήσει και θα κατέληγε σε αναπηρικό καροτσάκι».

"We need to pay attention"



Filmmaker Nick Guthe says in the months before his wife, Heidi Ferrer, died by suicide, she suffered debilitating long-haul Covid-19 symptoms. This started last summer, with "excruciating, unexplained" pain in her feet, he says. https://t.co/1La5Ldf6mg — CNN (@CNN) June 23, 2021

«Πρέπει να προσέξουμε. Δεν πρόκειται μόνο για αυτοκτονία», διευκρίνισε ο Guthe, κάνοντας έκκληση στους ανθρώπους που υποφέρουν από Covid-19 να συνεχίσουν να παλεύουν και να μην το βάζουν κάτω. Tην ίδια ώρα, ζήτησε από την κυβέρνηση να παρέμβει και να χρηματοδοτήσει αμέσως έρευνα, τονίζοντας ότι πρέπει να παρέχεται ψυχολογική στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους.

Δείτε τη συνέντευξη του Nick Guthe στο CNN: