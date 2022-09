Σερβία: Μικροεπεισόδια και δεκάδες προσαγωγές στην πορεία του «EuroPride 2022»

Η πορεία υπερηφάνειας, που αποτελεί την κορύφωση των εκδηλώσεων της εβδομάδας του «EuroPride 2022», πραγματοποιήθηκε κανονικά το Σάββατο στο Βελιγράδι παρά την απαγόρευσή της από την αστυνομία. Χιλιάδες μέλη των ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων της Ευρώπης παρέλασαν στο κέντρο της πόλης και η πορεία κατέληξε σε κεντρικό πάρκο όπου θα γίνει ολονύχτιο πάρτι.

Στην πορεία συμμετείχαν σε ένδειξη συμπαράστασης πολιτικοί των κεντροαριστερών κομμάτων της σερβικής αντιπολίτευσης, δεκάδες βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου και πρεσβευτές δυτικών χωρών. Στη σερβική πρωτεύουσα έφτασε το Σάββατο και η Επίτροπος για την Ισότητα Χελένα Ντάλι η οποία συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Σερβίας Ανα Μπρνάμπιτς και της εξέφρασε την δυσαρέσκεια της ΕΕ για την απόφαση απαγόρευσης της πορείας υπερηφάνειας.

🇷🇸 WATCH: Belgrade police clash with hooligans during Pride march



Riot police clashed Saturday with soccer hooligans in downtown Belgrade, where a pan-European Pride march was held, despite threats from anti-gay groups.#belgradepride #Serbian #EuroPride2022 #Belgrade pic.twitter.com/htttS9GREd — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) September 17, 2022

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου χιλιάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης για να εμποδίσουν όσους διαδήλωναν κατά της πορείας υπερηφάνειας να προσεγγίσουν το σημείο συγκέντρωσης των ΛΟΑΤΚΙ. Σποραδικά επεισόδια σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης από ομάδες ακροδεξιών και ακραίων θρησκευτικών οργανώσεων, που προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό της αστυνομίας.

🚨🇷🇸#SERBIA is Falling!

Thousands of Christian fundamentalists and Serbian fascists attack a few peaceful #LGBT people in their Pride March in Belgrade this afternoon. Several LGBT activists were critically injured. #BelgradePride pic.twitter.com/LXma6Dw6lH — Terror Alarm (@Terror_Alarm) September 17, 2022

Επίσης οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση χημικών για να τους απωθήσουν. Η αστυνομία, όπως ανακοινώθηκε, έκανε δεκάδες προσαγωγές.

You're watching a bunch of Serbian fascists attacking the banned Pride march in Belgrade this afternoon. The only way we stop fascism, is by kicking it off the streets. Solidarity with LGBT ppl in Serbia. #BelgradePride pic.twitter.com/FGFEoNBl2s — GhostofDurruti (@streetresist161) September 17, 2022

Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης του Βελιγραδίου θα παραμείνουν κλειστοί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εκδηλώσεις του EuroPride.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ