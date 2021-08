Σφαγή με δεκάδες νεκρούς στην Καμπούλ

Βομβιστές αυτοκτονίας έπληξαν σήμερα τις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ, όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις, προκαλώντας λουτρό αίματος μεταξύ των χιλιάδων, απεγνωσμένων ανθρώπων που συνωστίζονται εκεί με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να διαφύγουν και βυθίζοντας στο χάος την αερογέφυρα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει διευκρινιστεί. Ένα στέλεχος των Ταλιμπάν είπε ότι 13-20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, σκοτώθηκαν. Πηγές του αφγανικού υπουργείου Υγείας ανέβασαν τον αριθμό αυτόν σε τουλάχιστον 40, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Ένα χειρουργείο, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα μιας ιταλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, ανέφερε ότι νοσηλεύει περισσότερους από 60 τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανέφεραν η εφημερίδα Wall Street Journal και το Sputnik, επικαλούμενοι μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 60 Αφγανοί σκοτώθηκαν και ακόμη 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα το απόγευμα κοντά στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και Αμερικανοί στρατιώτες – οι πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και απροσδιόριστο αριθμό τραυματιών.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι τουλάχιστον 12.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ότι οι 11 από αυτούς ήταν πεζοναύτες.

Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

Λίγο νωρίτερα, ένας ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού δικτύου Fox News, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους, έγραψε στο Twitter ότι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες είναι «τουλάχιστον 10» και οι τραυματίες δεκάδες.

Αναφορές για τρίτη έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Μια τρίτη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το βράδυ κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Sputnik. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ανέφεραν ότι η έκρηξη αυτή ήταν ισχυρή.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μέχρι στιγμής από αυτήν την τρίτη έκρηξη ανέφερε ένας ανταποκριτής του Sputnik που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

«Πολύπλοκη επίθεση»

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης επίθεσης (…) Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε τουλάχιστον άλλη μία έκρηξη στο ή κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον, σε μικρή απόσταση από την Πύλη Αμπέι», έγραψε στο Twitter ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

#BREAKING : Second explosion hit Baron Hotel near #Kabul airport where Americans were rescued last week. Casualties reported. pic.twitter.com/GsQ6tl2VfO

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε εν μέσω του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο, όπου συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί με την ελπίδα ότι θα βρουν μια θέση σε ένα αεροπλάνο για να φύγουν. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 31 Αυγούστου.

«Ήταν μια πελώρια έκρηξη, ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε έξω από μια πύλη του αεροδρομίου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας που δήλωσε ότι ονομάζεται Μιλάντ. «Όταν οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη, προκλήθηκε πανικός. Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος που περίμενε», είπε ένας άλλος μάρτυρας που είδε «έναν άνδρα να τρέχει κρατώντας στην αγκαλιά του ένα τραυματισμένο παιδί».

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αιμόφυρτοι άνθρωποι μεταφέρονται με χειράμαξες, ένα παιδί αρπάζει το χέρι ενός άνδρα που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Πυκνός καπνός υψώθηκε στον αέρα, ενώ άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις, για να φύγουν όσο το δυνατόν πιο μακριά.

Λίγο αργότερα, ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να μεταφέρονται τουλάχιστον πέντε πτώματα και δεκάδες τραυματίες σε ένα κοντινό νοσοκομείο, της ιταλικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης Emergency.

Ο Ακράμ Λουμπέγκα, ένας 26χρονος Ουγκαντέζος που εργάζεται στο αεροδρόμιο, για μια εταιρεία εστίασης, είπε ότι ακούστηκε η έκρηξη, αλλά κανείς δεν ήξερε τι συνέβη. «Φυσικά, όλοι φοβηθήκαμε. Όλων τα νεύρα είναι τεντωμένα. Στρατιώτες αναπτύχθηκαν γύρω από το αεροδρόμιο» καθώς εκφράζονταν φόβοι και για νέες επιθέσεις», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης για τις εκρήξεις. Η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί τους νωρίτερα προέτρεψαν τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο αεροδρόμιο επειδή υπήρχε απειλή για επίθεση αυτοκτονίας από το Ισλαμικό Κράτος, τους τζιχαντιστές που είναι εχθροί τόσο της Δύσης όσο και των Ταλιμπάν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) ευθύνεται για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με μια πηγή η οποία έχει γνώση της ενημέρωσης που λαμβάνουν μέλη του Κογκρέσου για το θέμα αυτό.

Μια δεύτερη, αμερικανική κυβερνητική πηγή, που γνωρίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, είπε ότι μολονότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά ακόμη το θέμα, η επίθεση αυτή φέρει «τη σφραγίδα» της δράσης του ISIS-K.

Τις τελευταίες 12 ημέρες οι δυτικές χώρες έχουν απομακρύνει από το Αφγανιστάν περίπου 100.000 ανθρώπους, κυρίως Αφγανούς που συνεργάστηκαν μαζί τους. Παραδέχονται όμως ότι χιλιάδες άλλοι θα μείνουν πίσω μετά την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών στο τέλος του μήνα.

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η έκρηξη φαίνεται ότι ήταν επίθεση αυτοκτονίας. Ένας αυτόπτης μάρτυρας στην Καμπούλ είδε πολλούς τραυματίες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να περιμένουν έξω από ένα νοσοκομείο για να τους λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Το στέλεχος των Ταλιμπάν είπε ότι και πολλοί φρουροί Ταλιμπάν είναι μεταξύ των τραυματιών. «Οι φρουροί μας (στο αεροδρόμιο) διακινδυνεύουν επίσης τη ζωή τους, αντιμετωπίζουν και αυτοί την απειλή του Ισλαμικού Κράτους», είπε.

Σε αδιέξοδο η επιχείρηση εκκένωσης από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η επιχείρηση εκκένωσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που προκάλεσαν πανικό.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον διαμηνύει πως η επιχείρηση εκκένωσης του ΗΚ θα συνεχιστεί παρά τις επιθέσεις, με δηλώσεις του μετά την έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής κρίσεων.

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν επιδεινώθηκε ραγδαία και κυρίως γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι ιδιαίτερα τεταμένη, εκτίμησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, από το Δουβλίνο όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ τεταμένη κατάσταση», είπε ο Μακρόν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, προτρέποντας όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η Γαλλία προσπαθεί ακόμη να απεγκλωβίσει «πολλές εκατοντάδες» ανθρώπους από το Αφγανιστάν και θα κάνει «τα μέγιστα» για να τα καταφέρει, όμως δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πετύχει τον στόχο αυτό, λόγω της κατάστασης στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε. «Τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 20 λεωφορεία με ανθρώπους με διπλή υπηκοότητα και με Αφγανούς τους οποίους θέλουμε να επαναπατρίσουμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι αυτό σημαίνει πως «πολλές εκατοντάδες άνθρωποι ακόμη διατρέχουν κίνδυνο». Ορισμένα από τα λεωφορεία αυτά βρίσκονται στην πύλη του αεροδρομίου της Καμπούλ και είναι σε εξέλιξη συνομιλίες με τους Ταλιμπάν για το πώς θα απομακρυνθούν οι άνθρωποι από τη χώρα, συνέχισε.

Για λόγους ασφαλείας, ο πρεσβευτής της Γαλλίας στο Αφγανιστάν, ο Νταβίντ Μαρτινόν, θα επιστρέψει εντός των επόμενων ημερών στο Παρίσι και θα συνεχίσει να εργάζεται από τη γαλλική πρωτεύουσα, εξήγησε ο Μακρόν.

Η Νορβηγία δεν μπορεί πλέον να συνδράμει στην απομάκρυνση των εναπομεινάντων υπηκόων της από την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Ίνε Μαρί Έρικσεν, έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

«Οι πύλες στο αεροδρόμιο είναι ήδη κλειστές και δεν είναι πλέον εφικτό να εισέλθουν άνθρωποι», τόνισε η Έρικσεν στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν θα συνεχιστούν "μέχρι το τέλος της αποστολής" των ΗΠΑ που έχει προγραμματιστεί στις 31 Αυγούστου, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, διαψεύδοντας ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν "εντός 36 ωρών".

"Θα συνεχίσουμε να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μέχρι το τέλος της αποστολής", έγραψε στο Τwitter ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

"Οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από την Καμπούλ δεν θα τελειώσουν εντός 36 ωρών", δήλωσε.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες, που εγγυώνται την ασφάλεια του αεροδρομίου της Καμπούλ, πρέπει να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν έως την Τρίτη, καταληκτική ημερομηνία της πλήρους αποχώρησής τους την οποία όρισε και επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν. Η αποχώρηση, για να ολοκληρωθεί μέχρι τότε, θα έπρεπε να αρχίσει νωρίτερα, και καθίσταται πλέον πιο περίπλοκος ο απεγκλωβισμός ξένων και Αφγανών που πιστεύεται ότι κινδυνεύουν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στα μέσα Αυγούστου.

Ο ρυθμός των αναχωρήσεων, που δεν είχε σταματήσει να επιταχύνεται τις τελευταίες ημέρες, άρχισε να επιβραδύνεται.

Σύμφωνα με απολογισμό του Λευκού Οίκου το πρωί της Πέμπτης, 13.400 άνθρωποι έφυγαν τις τελευταίες 24 ώρες (5.100 με 17 αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα και 8.300 με 74 αεροσκάφη του συνασπισμού). Από την έναρξη της αερογέφυρας στις 14 Αυγούστου, οι ΗΠΑ συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό σχεδόν 95.700 ανθρώπων.

Πολλές χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επίκειται το τέλος των δικών τους επιχειρήσεων. Ορισμένες, όπως ο Καναδάς, σταμάτησαν ήδη τις επιχειρήσεις τους για τον απεγκλωβισμό πολιτών τους και Αφγανών που συνεργάστηκαν με τις κυβερνήσεις τους.

Προτεραιότητα οι απεγκλωβισμοί

Καταγγέλλοντας μια «τρομοκρατική επίθεση» ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι «να απεγκλωβιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι».

Η Γαλλία ανακοίνωσε αμέσως μετά ότι ο πρεσβευτής της στο Αφγανιστάν, ο Νταβίντ Μαρτινόν, θα επιστρέψει στη Γαλλία για λόγους ασφαλείας. Ο Μαρτινόν βρισκόταν μέχρι σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, επιβλέποντας την επιχείρηση εκκένωσης.

Video appears to show the moment of the second blast outside Kabul airport in Afghanistan as gunshots are heard.



Follow live updates on this breaking story: https://t.co/ukir95s9IE pic.twitter.com/XfqPukaALH