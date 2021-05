Σφαγή στο μετρό του Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από σταθμό μετρό του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιματηρό συμβάν έγινε στη διάρκεια επιχείρησης των αρχών κατά εμπόρων ναρκωτικών σε μια παραγκούπολη στην περιοχή Τζακαρετσίνιο.

Τοπικά Μέσα σημειώνουν πως η επιχείρηση της αστυνομίας ήταν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό υπευθύνων για διακίνηση ναρκωτικών, ανθρωποκτονιών, περιστατικά ομηριών σε τρένα και στρατολόγηση παιδιών στον κόσμο του εγκλήματος.

When was the last time Rio police killed so many people during a single operation? (at least 23 people reportedly died in Jacarezinho today, including one officer) https://t.co/wBbUy7fXLg