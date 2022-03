Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Μικολάιβ

Σφοδροί βομβαρδισμοί από τις ρωσικές δυνάμεις ξέσπασαν γύρω από την πόλη Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία το βράδυ της Παρασκευής.

Τα βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυρκαγιές στην περιοχή και ο Βιτάλι Κιμ, επικεφαλής της Διοίκησης της Περιφέρειας Μικολάιβ, είπε ότι υπήρχαν «ενεργές εχθροπραξίες κοντά στην Γκουρίεβκα», στα βόρεια της πόλης.

Mykolaiv:

1- Moscow killers arrange hell in the city. There were explosions all over the city.

According to the head of the Mykolayiv military administration Vitaliy Kim, the occupiers are chaotically chasing civilian objects and residential neighborhoods.