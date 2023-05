Σιδηροδρομικό δυστύχημα με δύο νεκρούς στη Γερμανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κολωνία, μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Το τρένο φέρεται να έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονταν στις ράγες κοντά στην πόλη Huerth.

Στο σημείο βρέθηκαν προσωπικό έκτακτης ανάγκης, αστυνομικοί και ψυχολόγοι ενώ η διαδρομή έκλεισε για την περαιτέρω κυκλοφορία των τρένων.

2 dead after train crashes into a group of people near #Germany's Cologne, police say. https://t.co/4oVQt6SZDE