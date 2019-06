Σιγκαπούρη: Το γαλλικό Mirazur ανακηρύχθηκε καλύτερο εστιατόριο του κόσμου

Το Mirazur, το γαλλικό εστιατόριο του Ιταλοαργεντινού σεφ Μάουρο Κολαγκρέκο στο Μεντόν της Κυανής Ακτής ανακηρύχθηκε σήμερα καλύτερο εστιατόριο του κόσμου, στην τελετή για την παρουσίαση της λίστας των "50 Καλύτερων" που βασίζεται σε δημοσκόπηση μεταξύ διεθνών σεφ, ιδιοκτητών, καλοφαγάδων και κριτικών απ' όλον τον κόσμο.

Το Mirazur, με τη φρέσκια, εποχιακή κουζίνα του, είναι το πρώτο γαλλικό εστιατόριο που κατακτά αυτόν τον τίτλο από το 2002.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Noma της Κοπεγχάγης, τρίτο κατατάχθηκε το Asador Etxebarri, στη Χώρα των Βάσκων και τέταρτο το Gaggan στην Μπανγκόκ.

Να σημειωθεί ότι ο Μάουρο Κολαγκρέκο είναι επίσης ο μοναδικός αλλοδαπός σεφ που έχει τιμηθεί τρία αστέρια από τον γαλλικό οδηγό Michelin.

Στην τελετή, που έγινε στη Σιγκαπούρη, ο 42χρονος σεφ συνοδευόταν από τη Βραζιλιάνα σύζυγό του Τζούλια και την ομάδα του Mirazur. Ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας ένα τεράστιο πανό όπου εικονίζονταν τέσσερις σημαίες: της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. "Αυτό το λάβαρο αντιπροσωπεύει το Mirazur και έναν νέο τρόπο μαγειρικής στη Γαλλία", εξήγησε. Τιμά, όπως είπε, τη Γαλλία γιατί του επέτρεψε "να εκφραστεί" μέσα από την κουζίνα, την Αργεντινή για "τις παιδικές αναμνήσεις του", τη Βραζιλία γιατί του πρόσφερε "τον έρωτα της ζωής του" και την Ιταλία, απ' όπου προέρχονται οι μισοί συνεργάτες του. "Ευχαριστώ την ομάδα μου. Το αξίζετε. Ευχαριστώ τους φίλους που μας στήριξαν αυτά τα 13 χρόνια", τόνισε.

Με βάση τους νέους κανονισμούς που τέθηκαν για τη σύνταξη της λίστας των "50 Best", οι νικητές των προηγούμενων ετών, όπως το Osteria Francescana, δεν έχουν δικαίωμα να διαγωνιστούν ξανά για τη διάκριση. Αντί για αυτό, συμπεριλαμβάνονται αυτόματα σε μια νέα κατηγορία, των "Best of the Best".