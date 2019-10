Συγκινημένος ο Γιούνκερ στην τελευταία του συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες

Την τελευταία τους συνέντευξη Τύπου πριν τη λήξη της θητείας τους έδωσαν την Παρασκευή, στις Βρυξέλλες - στο τέλος της Συνόδου Κορυφής - οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και ο Ντόναλντ Τουσκ εμφανίστηκαν ενώπιων των δημοσιογράφων για τις τελευταίες επίσημες δηλώσεις του, σε μία κατάμεστη αίθουσα, εμφανώς συγκινημένοι.

Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής στην οποία συμμετείχε, την 147η, οι ηγέτες της Ε.Ε. τίμησαν τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με αναμνηστικές φωτογραφίες ενώ ο ίδιος δήλωσε συγκινημένος: «Θα είμαι πάντα περήφανος, μέχρι το τέλος της ζωής μου, που υπηρέτησα την Ευρώπη».

"Je resterai fier jusqu'à la fin de ma vie d'avoir pu servir l'Europe"



At #EUCO, EU leaders paid tribute to @JunckerEU's work and thanked him for leading the European Commission during 5 challenging years. 🇪🇺 pic.twitter.com/NlCSH0BaWI