Συγκλονιστικές εικόνες από τον σεισμό μεταξύ Κούβας και Τζαμάικας

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κούβας και της Τζαμάικας.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, η δόνηση ήταν μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης για Τσουνάμι ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι δύο ώρες μετά τον σεισμό. Αρχικά είχε προειδοποιήσει ότι «επικίνδυνα κύματα εξαιτίας αυτού του σεισμού μπορεί να επεκταθούν σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού, φτάνοντας στις ακτές της Τζαμάικα, των νησιών Κέιμαν και της Κούβας».

Η προειδοποίηση για κύματα έως και ενός μέτρου αφορούσε έξι χώρες: Τζαμάικα, Κούβα, Μεξικό, Μπελίζε, Ονδούρα και τα Νησιά Κέιμαν.

Sinkholes Opening On Grand Cayman Island After 7.7M Earthquake Struck In Caribbean Sea - https://t.co/DOHIfknSLN



pic.twitter.com/2L631aHmTo — Breaking911 (@Breaking911) January 28, 2020

Η δόνηση ήταν τόσο μεγάλη που, όπως φαίνεται και στα βίντεο, άνοιξε μεγάλες τρύπες στο έδαφος.