Συγκλονίζει το «αντίο» στην 20χρονη Χαντίς Νατζαφί που σκοτώθηκε με έξι σφαίρες σε διαδήλωση

Μετά την Μάχσα Αμινί που με τον θάνατό της, ξεσήκωσε την παγκόσμια κατακραυγή και προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων εδώ και δέκα μέρες στο Ιράν, που «φουντώνει» ολοένα και περισσότερο, παρά τους 54 καταγεγραμμένους μέχρι στιγμής νεκρούς και τους πάνω από 700 συλληφθέντες, μια ακόμη νεαρή γυναίκα μετατρέπεται σε δυνατό σύμβολο αγώνα για την ελευθερία των γυναικών στη χώρα.

Η 20χρονη Χαντίς Νατζαφί, Ιρανή κουρδικής καταγωγής, που έχασε τη ζωή της την περασμένη Πέμπτη έχοντας δεχθεί έξι σφαίρες, στον λαιμό, το πρόσωπο και την καρδιά κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ, 36 χλμ. δυτικά της Τεχεράνης, γίνεται άθελα της το δεύτερο σύμβολο του αγώνα κατά του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν.





Η οικογένεια και οι φίλοι της 20χρονης Χαντίς την αποχαιρέτησαν πριν από λίγες ώρες σε μια συγκλονιστική αλλά λιτή κηδεία με λουλούδια μπροστά σε μια κορνίζα με την φωτογραφία της νεαρής κοπέλας με τον θρήνο όλων να είναι βουβός.



«Αυτή είναι η κηδεία της 20χρονης #HadisNajafi, η οποία έπεσε νεκρή στο δρόμο από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά των διαδηλωτών. Η Χαντίς ήταν ένα καλόκαρδο κορίτσι και αγαπούσε τον χορό. Διαδήλωνε κατά του βάναυσου θανάτου της #MahsaAmini. Το έγκλημά τους: ήθελαν ελευθερία» έγραψε η Ιρανή δημοσιογράφος Μασίχ Αλινετζάντ, αναρτώντας το σχετικό βίντεο.

This is the funeral of 20 year old #HadisNajafi, who was shot dead on the streets by security forces for protesting yhe murder of #MahsaAmini by Hijab Police.

Hadis was a kind hearted girl and loved dancing.



فیلمی از مراسم خاکسپاری #حدیث_نجفی که در کرج با

گلوله‌هایی به صورت، گردن، قلب و دستش کشته شد. یکی از شاهدان می‌گوید او را کتک هم زدند. حدیث ۲۰ ساله را کشتند تا بگویند #مهسا_امینی را نکشتند. حالا نام حدیث نجفی همانند مهسا امینی می‌شود اسم رمز ما و تمام جهان. pic.twitter.com/tduxVe1SZf — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022

«Αυτό το 20χρονο κορίτσι που ετοιμαζόταν να συμμετάσχει στη διαμαρτυρία ενάντια στη δολοφονία της #MahsaAmini σκοτώθηκε με 6 σφαίρες. Η #HadisNajafi, 20 ετών, πυροβολήθηκε στο στήθος, το πρόσωπο και το λαιμό από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Γίνε η φωνή μας», γράφει σε ένα ακόμη μήνυμα της, η Ιρανή δημοσιογράφος.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic's security forces.

Be our voice.

