Σύγκρουση αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Μόσχας

Δύο αεροσκάφη συγκρούσθηκαν στον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, μεταδίδει το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγές του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη που συγκρούστηκαν ανήκουν στις αεροπορικές εταιρείες Royal Flight και Aeroflot. Το πρώτο αεροσκάφος της Royal Flight ήταν άδειο, ενώ το δεύτερο είχε επιβάτες και ήταν έτοιμο να απογειωθεί με προορισμό το Πεκίνο.

Aeroflot Airbus A333 VQ-BMY recieved damage to the left wing while taxiing for take-off as flight SU202 Moscow-Beijing.

The other aircraft involved is Royal Flight Boeing 773 pic.twitter.com/gWgKhJU2YN