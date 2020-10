Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στη Βαρκελώνη

Διαδηλωτές οι οποίοι αντιτίθενται στους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι αρχές της Ισπανίας για να αναχαιτίσουν την εξάπλωση του Covid-19, συγκρούστηκαν το βράδυ της Παρασκευής με αστυνομικούς στη Βαρκελώνη.

Οι διαδηλωτές εκτόξευαν τούβλα εναντίον των αστυνομικών στο κέντρο της πόλης, ανέφεραν πηγές της αστυνομίας.

Δείτε βίντεο:

UPDATE - Chaos in #Barcelona. Violent clashes between the police and anti-lockdown protesters grab the capital of Spain’s Catalonia region.pic.twitter.com/vlPdcw5lha