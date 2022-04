Συγχαρητήρια της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Ε. Μακρόν για την επανεκλογή του

Tα συγχαρητήριά της στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του εξέφρασε με ανάρτησή της στο Twitter η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανυπομονούμε να συνεχίσουμε το έργο στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας και πέρα από αυτή, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενός όλο και πιο αβέβαιου και ανησυχητικού κόσμου», ανέφερε η Ρομπέρτα Μετσόλα.

Félicitations à @EmmanuelMacron pour sa très belle réélection.



Avec @Europarl_FR je me réjouis de continuer le travail dans le cadre de la @Europe2022FR, et au-delà, pour relever les défis d’un monde toujours plus incertain et inquiétant.



🇪🇺 forte a besoin de 🇫🇷 forte.