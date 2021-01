Συγχαρητήρια Χριστοδουλίδη στον Άντονι Μπλίνκεν

Τα συγχαρητήριά του προς τον νέο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος, όπως αναφέρει, προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ.

Απευθυνόμενος στον κ. Μπλίνκεν, μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, o κ. Χριστοδουλίδης επισημαίνει:

«Συγχαρητήρια Άντονι Μπλίνκεν για την επικύρωσή σας ως Υπουργός Εξωτερικών. Ανυπομονώ να εργαστώ μαζί σας για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ σε διμερές επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Ασφάλειας και της Συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή μας».

Congratulations @ABlinken on your confirmation as Secretary of State. Look forward to working with you to further strengthen 🇨🇾-🇺🇲 cooperation at bilateral level, as well as in context of enhancing security & coop. in our broader region.@StateDept @CyprusinUSA@USEmbassyCyprus