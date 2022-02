Σύγχυση και ένταση στην Ανατολική Ουκρανία

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία, καθώς η πόλη του Ντόνετσκ εκκενώνεται υπό τον φόβο μιας κλιμάκωσης με τη Ρωσία. Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή, ενώ τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έκρηξη στο κέντρο του Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα, η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, εν μέσω φόβων για μια εισβολή. Εν τέλει, όμως, αποδείχθηκε πως το συμβάν ήταν μικρότερων διαστάσεων από ό,τι αρχικά ειπώθηκε, αφού σημειώθηκε σε ένα πάρκινγκ και επηρέασε ένα στρατιωτικό τζιπ που βρισκόταν στο σημείο.

Video: Children in #Donetsk, #Ukraine waiting to be evacuated to #Russia. The leader of Donetsk said on social media that intelligence suggested that government forces are spreading in battle formation. But the Ukrainian Foreign Ministry denied any attempt to attack the rebels. pic.twitter.com/AIgZwtWoIC