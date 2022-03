Σήμερα ο τέταρτος γύρος των συνομιλιών

Ένας κύκλος διαπραγματεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, επιβεβαίωσε την Κυριακή το βράδυ ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ένας κύκλος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα για να συνοψίσουμε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα», των συνομιλιών, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter. Νωρίτερα την Κυριακή, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα πρώτα σημάδια προθυμίας

H αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γουέντι Σέρμαν, δήλωσε πως η Ρωσία δείχνει σημάδια προθυμίας να δεσμευτεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Ουκρανία λέει πως είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί, όχι όμως να παραδοθεί ή να αποδεχθεί οποιοδήποτε τελεσίγραφο. «Δεν θα υποχωρήσουμε καταρχήν σε οποιαδήποτε θέση. Η Ρωσία το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Η Ρωσία έχει ήδη αρχίσει να συνομιλεί εποικοδομητικά», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. «Πιστεύω ότι θα πετύχουμε κάποια αποτελέσματα, στην κυριολεξία, είναι ζήτημα ημερών», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι ο Λέονιντ Σλούτσκι, ένας Ρώσος αντιπρόσωπος είπε ότι οι συνομιλίες κατέγραψαν ουσιαστική πρόοδο. «Βάσει των προσωπικών προσδοκιών μου, αυτή η πρόοδος ενδέχεται να αναπτυχθεί τις επόμενες ημέρες σε μια κοινή θέση και των δύο αντιπροσωπειών, σε έγγραφα προς υπογραφή», δήλωσε ο Σλούτσκι.

Δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους

Ωστόσο, καμία πλευρά δεν αναφέρθηκε στο είδος της συμφωνίας που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Οι δημόσιες δηλώσεις τους δημοσιεύτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Διατυπώθηκαν τη 18η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε όταν ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. Σε ένα tweet, ο Ποντόλιακ έγραψε πως η Ρωσία ακούει προσεκτικά τις προτάσεις της Ουκρανίας.

«Τα αιτήματά μας είναι ο τερματισμός του πολέμου και η απόσυρση των (ρωσικών) στρατευμάτων. Βλέπω την κατανόηση και υπάρχει διάλογος», σημείωσε. Οι ρωσικές δυνάμεις πάντως συνεχίζουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τους βομβαρδισμούς. Ιδιαίτερη πίεση δέχθηκαν την Κυριακή και τα δυτικά της χώρας, με το Λβιβ στο επίκεντρο.

Δείτε ζωντανή εικόνα από το Κίεβο

Εντολή Ζελένσκι στους διαπραγματευτές να κλείσουν συνάντηση με τον Πούτιν

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές να «κάνουν τα πάντα» προκειμένου να κλειστεί «συνάντηση» του ιδίου με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε δηλώσεις του στη ρωσική κρατική τηλεόραση χθες, Κυριακή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει πράγματι συνάντηση των προέδρων Πούτιν και Ζελένσκι.

Οι βρετανοί βλέπουν ναυτικό αποκλεισμό της Ουκρανίας

Η βραδινή ενημέρωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας υποστηρίζει ότι «οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις έχουν επιβάλει έναν εξ' αποστάσεως αποκλεισμό της ακτής της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, στην ουσία απομονώνοντας την Ουκρανία από το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο».

Το υπουργείο Άμυνας, στη συνέχεια, επικαλείται βρετανικές στρατιωτικές πληροφορίες ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί με πυραύλους από τις ρωσικές ναυτικές δυνάμεις, σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

«Θα μπορούσε να εξετάζει την πραγματοποίηση περαιτέρω τέτοιων επιχειρήσεων τις προσεχείς εβδομάδες», καταλήγει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cz8Q0vnsA5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/o28zuSsk3K