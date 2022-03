Συμφώνησαν για τρίτο ραντεβού Ρώσοι και Ουκρανοί

Δείτε ζωντανή εικόνα από κάμερες σε διάφορα σημεία του Κιέβου:

Σε τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων πιθανότατα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας συμφώνησαν να προχωρήσουν οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας που συναντήθηκαν την Πέμπτη στη Λευκορωσία, σε μία ακόμη διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός.

Ουκρανός διαπραγματευτής τόνισε ότι δεν είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία περιμέναμε. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατανόηση για την ανάγκη κοινής παραχώρησης ανθρωπιστικών διαδρόμων για την εκκένωση των αμάχων.

Από νωρίς είχε ξεκινήσει ένα θρίλερ μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο για την ώρα διεξαγωγής, όσο και για το σημείο της συνάντησης. Μάλιστα, υπήρξαν πληροφορίες ακόμη και για πιθανή ματαίωση των συνομιλιών. Τελικά, έπει από διαβουλεύσεις εκατέρωθεν, οι συνομιλίες ορίστηκε να ξεκινήσουν στις 4 το απόγευμα, αντί για το μεσημέρι που αρχικά είχαν οριστεί, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.



Ο σύμβουλος της Ουκρανίας Μιχαήλ Ποντόλιακ ανέφερε στο Twitter τα θέματα που είναι στην ατζέντα της συζήτησης με τους Ρώσους.

Η στιγμή που οι δύο αποστολές εισέρχονται στην αίθουσα:

Άφιξη της ουκρανικής αποστολής στο σημείο:

Εκεί όπου οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας κάθονται εκ νέου η μια απέναντι στην άλλη, τη 8η μέρα του πολέμου, είχε υπογραφεί το 1991 η συμφωνία για τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Εκεί, στον ίδιο τόπο, η Ρωσία, η Ουκρανία και Λευκορωσία είχαν βάλει τέλος στη Σοβιετική Ένωση.

Το Belovezhskaya Pushcha είναι το δάσος στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία, τόπος όπου οι Ρομανόφ συνήθιζαν να κυνηγούν. Το κτίριο όπου γίνονται οι συνομιλίες, στη δυτική Λευκορωσία, έχει ονομαστεί το «Σπίτι του Κυνηγού» και βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Belovezhskaya Pushcha.

Belovezhskaya Pushcha is a primeval forest that straddles the border between Belarus and Poland. It was the imperial hunting ground of the Romanovs, known for European bison



In 1991, the Belovezh Accords were signed there by Russia, Ukraine, and Belarus that dissolved the USSR https://t.co/nVjgRJrIKB