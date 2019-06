Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στην Ουάσινγκτον, έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου πακέτου κοντά στην βορειοανατολική πύλη του Λευκού Οίκου.

H περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.

Secret Service Uniformed Division Officers are responding to an incident involving a suspicious package located on Pennsylvania Ave. Pedestrian traffic is closed along Pennsylvania Ave. between 15th and 17th streets to include Lafayette Park. pic.twitter.com/t7veePoDb7