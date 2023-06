Συναγερμός στη Νέα Υόρκη για πυρκαγιά στο υπόγειο του εμβληματικού καταστήματος Tiffany

Πυρκαγιά ξέσπασε στο υπόγειο του εμβληματικού καταστήματος Tiffany & Co. στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Βίντεο που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Citizen έδειχναν καπνό να βγαίνει από το υπόγειο του καταστήματος, το οποίο άνοιξε ξανά τον Απρίλιο μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από έναν μετασχηματιστή υψηλής τάσης.

Fire tears through parts of Tiffany & Co. landmark building on Fifth Avenue in Manhattan. pic.twitter.com/oLK3FV3wZ1

Tiffany's flagship store in NYC just underwent a $500 million restoration.



Now it's on fire. No info yet on cause or injuries. Developing. pic.twitter.com/3Jl3gdWuUd