Τρόμος στη Βιέννη - Επίθεση σε συναγωγή

Συναγερμός σήμανε στη Βιέννη το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, καθώς υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς κοντά σε συναγωγή και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με αναφορές της αυστριακής εφημερίδας Kronen Zeitung, πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κέντρο της Βιέννης, κοντά σε συναγωγή. Πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως τουλάχιστον ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και κινδυνεύει η ζωή του ενώ η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε πως υπάρχουν τραυματίες.

Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα για την ώρα. Επίσης, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες για πυροβολισμούς και σε άλλα σημεία της πόλης.

Η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό.

Η αστυνομία ανέφερε στο tweet της ότι έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung αργότερα είπε ότι ο δράστης ανατινάχτηκε με εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο ένοπλος τράπηκε σε φυγή, ανέφερε η Kronen Zeitung, ενώ μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο.

Η αστυνομία της Βιέννης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως υπάρχουν τραυματίες από το περιστατικό και προτρέπει τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο. Το γαλλικό πρακτορείο AFP επικαλούμενο αστυνομικές πηγές κάνει λόγο για «αρκετούς τραυματίες»

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF ανέφερε ότι μια αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας συνεχίζεται σε μια συναγωγή της Βιέννης μετά από πυροβολισμό τη Δευτέρα. Ο ORF επικαλέστηκε αναφορές από μάρτυρες λέγοντας ότι ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί λίγο μετά τις 8 μ.μ. (9.00 ώρα Ελλάδας). Η αστυνομία της Βιέννης έγραψε στο Twitter ότι οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος εξακολουθούν να διερευνώνται.

Αρκετά βίντεο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που φέρεται πως δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης και τη έντονη παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή λίγο μετά το συμβάν.

Area around Schwedenplatz (across the canal). Area cleared and heavy police presence pic.twitter.com/XdIxSk1p0P — The Autsiders (@TAutsiders) November 2, 2020