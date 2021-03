Περισσότεροι από 1.000 επισκέπτες του Ταζ Μαχάλ αναγκάστηκαν να το εκκενώσουν μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα.

Σύμφωνα με τον άγνωστο που τηλεφώνησε στην αστυνομία της πολιτείας Ούταρ Πραντές, ο εκρηκτικός μηχανισμός έχει τοποθετηθεί μέσα στο μαυσωλείο και πρόκειται να ενεργοποιηθεί σύντομα.

#Tajmahal premises has been cleared for search operations by CISF and ASI after a threatening call at police Control room to blow the monument. @adgzoneagra @IpsBablooKumar @agrapolice @CISFHQrs pic.twitter.com/EeTExLEu9B