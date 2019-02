ΗΠΑ: Πυροβολισμοί μετά από καβγά σε εμπορικό κέντρο - Δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Νόρφολκ των ΗΠΑ έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο MacArthur.



Σύμφωνα με την αστυνομία τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, μετά από καβγά μέσα στο εμπορικό κέντρο, που οδήγησε στους πυροβολισμούς. Και οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και τα τραύματά τους δεν εμπνέουν ανησυχία.

UPDATE: Norfolk Police report that a fight inside the mall lead to shots being fired. 2 people were taken to the hospital with non-life threatening injuries. They are asking the public to please avoid the area.https://t.co/Og4xmAADp7