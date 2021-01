Συναγερμός στο Καπιτώλιο που τέθηκε σε καθεστώς lockdown λόγω πυρκαγιάς

Συναγερμός σήμανε στην Ουάσινγκτον το μεσημέρι της Δευτέρας, με αποτέλεσμα το Καπιτώλιο των ΗΠΑ να τεθεί προσωρινά σε καθεστώς lockdown λόγω «εξωτερικής απειλής για την ασφάλεια», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία του Καπιτωλίου, το lockdown επιβλήθηκε λόγω πυρκαγιάς κοντά στο σημείο και εξαιτίας της μεγάλης επιφυλακής των Αρχών σε ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή, μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και ενόψει της ορκωμοσίας Μπάιντεν.

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο όπου διαμένουν άστεγοι, σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από το Καπιτώλιο και όχι στο εσωτερικό του συγκροτήματος.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε λίγο αργότερα ότι η πυρκαγιά έσβησε και δεν υπάρχει «απειλή για τους πολίτες». Σύμφωνα με τις Αρχές της Ουάσινγκτον, ένα άτομο υπέστη τραυματισμό χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν καπνό κοντά στο Καπιτώλιο ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι έσπευσε για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο σημείο.

Around 10 am this morning I heard some pops, saw this fire burning underneath 395 outside of the Capitol South Whole Foods. Our homeless neighbors live under there. Praying no one was in the vicinity when the fire started. Authorities/fire department on scene @WTOP @PoPville pic.twitter.com/DWzAMloNAP