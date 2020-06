Συναγερμός στο Λονδίνο από πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών – Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Λονδίνο, καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων, κοντά στο Kennington Park.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο και εξαπλώθηκε γρήγορα στους υπόλοιπους ορόφους.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί η πολυκατοικία.

Πληροφορίες από αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι 18 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το κτίριο.

Huge fire on the Brandon Estate in Kennington. @LondonFire did fantastic to contain the fire very quickly. Sadly the flat is completely destroyed pic.twitter.com/4R31PQFZI9