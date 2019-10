Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε πάρτι πανεπιστημίου - Πληροφορίες για δύο νεκρούς

Για μεγάλο αριθμό ατόμων που δέχθηκαν πυροβολισμούς σε πάρτι του Γκρίβιλ, κάνουν λόγο οι πρώτες αναφορές τοπικών Μέσων του Ντάλας στο Τέξας. Οι Αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες του περιστατικού, όμως οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρά τραυματίες.

Τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν δύο άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Από τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε πάρτι που συμμετείχαν φοιτητές, σε μια περιοχή που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το κάμπους του τοπικού πανεπιστημίου.

#BREAKING: Mass shooting happened at a Homecoming party at Texas A&M Commerce overnight. At least two fatalities. More than a dozen injured. A .227 caliber rifle is believed to be used. Motive unknown. Commerce, Texas is in Hunt County — an hour east of Dallas. pic.twitter.com/ujtvTYWvAb