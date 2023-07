Συναγερμός στο Βερολίνο από λιοντάρι που εθεάθη να «κόβει βόλτες»

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό λιονταριού, το οποίο θεωρείται ότι κυκλοφορεί ελεύθερο στα νότια του Βερολίνου, ενδεχομένως και στο γειτονικό Βρανδεμβούργο.

Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, κτηνίατροι και κυνηγοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, την οποία συνδράμουν ελικόπτερα με θερμικές κάμερες και ειδικό τεθωρακισμένο όχημα της αστυνομίας.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα η αστυνομία δέχθηκε καταγγελίες από κατοίκους της περιοχής, ενώ στις αρχές παραδόθηκε και σχετικό βίντεο. Έκτοτε αστυνομικοί έχουν τουλάχιστον δύο φορές δει το αιλουροειδές, αλλά δεν έχουν καταφέρει να το πλησιάσουν, ενώ βρίσκεται σε ισχύ έκκληση προς τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στον δρόμο και να μην αφήνουν τα κατοικίδιά τους εκτός σπιτιού.

