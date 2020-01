Συναγερμός στον στρατό του Χαφτάρ για την παρουσία πολεμικών πλοίων στην Τρίπολη

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσαν οι αρχηγοί των φυλών στη Λιβύη, καθώς υπήρξαν πληροφορίες ότι η Τουρκία αποβιβάζει στρατό και στρατιωτικό υλικό στο αεροδρόμιο της Τρίπολης.

Την ίδια ώρα, δύο πολεμικά πλοία τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους ανοιχτά της πρωτεύουσας που ελέγχεται από τις δυνάμεις του Φαγιέζ αλ Σάρατζ, έθεσαν σε συναγερμό το στρατό του Χαλίφα Χαφτάρ καθώς θεωρήθηκε ότι είναι τουρκικά.

Τα πολεμικά πλοία σύμφωνα με το Libya Review που έδωσε και τις φωτογραφίες, ήταν ορατά από την ακτή.

Αργότερα ωστόσο, υπήρξαν πληροφορίες πως τα πλοία αυτά, ήταν κορβέτες που διαθέτουν Ισπανία, Αίγυπτος και Μαρόκο και πιθανότατα αποστολή τους ήταν η επίβλεψη της περιοχής στο πλαίσιο της τήρησης του εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Emergency meeting of libyan tribe leader in Bin walid following the news of Turkish forces landing in Tripoli port. #Libya #LNA #GNA pic.twitter.com/lT6LgghR8Q

Πάντως, ο στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ, βρίσκεται σε εγρήγορση, ενώ έπειτα και από πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο στρατός του Σάρατζ μπορεί να ετοιμάζει χτύπημα με χημικά, προμηθεύεται αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Ο LNA σημειώνει σε ανάρτησή του πως έχουν μοιραστεί 60.000 αντιασφυξιογόνες μάσκες στους στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μαχών προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση με χημικά.

After numerous reports of #Misrata militias transporting chemical weapons (mustered gas) from deposits within the city to #Tripoli

Under the supervision of Turkish forces the #LNA has commissioned sending The chemical weapon detergent company with 60,000 gas masks to Tripoli pic.twitter.com/qKip7K08HK