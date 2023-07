Συνάντηση Μελόνι - Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στο Βίλνιους της Λιθουανίας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πηγές της ιταλικής κυβέρνησης, η συνάντηση διήρκεσε πενήντα λεπτά και κύρια θέματα συζήτησης ήταν οι επενδύσεις στους τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας, με στόχο να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών.

Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφερθηκε με έμφαση στην στρατηγική της κυβέρνησής της, σε ό,τι αφορά την Μεσόγειο και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ενώ ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτουν πηγές της κυβέρνησης της Ρώμης, αναφέρθηκε θετικά στον ρόλο της Ιταλίας στην Μεσόγειο και κάλεσε την Τζόρτζια Μελόνι να επισκεφθεί την Άγκυρα.

