Συνάντηση Πούτιν-Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα είναι διατεθειμένη να συνεργασθεί με την Ρωσία»

Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Κίνα προτίθεται να διαδραματίσει τον ρόλο της «μεγάλης δύναμης» μαζί με την Ρωσία.

«Η Κίνα είναι διατεθειμένη να εργασθεί με την Ρωσία για να αναλάβει τις ευθύνες της ως μεγάλης δύναμης, να διαδραματίσει ρόλο πρώτου μεγέθους και για να εισαγάγει σταθερότητα και θετική ενέργεια σε έναν κόσμο κυριαρχείται από χάος», δήλωσε ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Σαμαρκάνδη.

Putin tells Xi Jinping that Russia “understands your questions and concerns” about Ukraine. Does that mean… China has some? pic.twitter.com/Zd5XNW7cMD