Tη σύλληψη του δράστη της επίθεσης με τους τρεις έφηβους τραυματίες στη Χάγη ανακοίνωση η ολλανδική αστυνομία.

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 35χρονο άνδρα το απόγευμα του Σαββάτου και όπως ανακοινώθηκε δεν έχει σταθερή κατοικία.

«Θα μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα όπου θα ανακριθεί», σημειώνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ολλανδικές αρχές.

Ivm het steekincident aan de #GroteMarktstraat is in het centrum van #DenHaag zojuist een 35-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord. @PolJanHen