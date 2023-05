Συνελήφθη ο δράστης του μακελειού στη Σερβία

Στη σύλληψη του 21χρονου μακελάρη, Ούρος Μπλάζιτς, στη Σερβία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας. Ο δράστης της νέας πολύνεκρης επίθεσης στη Σερβία συνελήφθη κοντά στο Κραγκούγεβατς. Νωρίτερα πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε εντοπιστεί από ελικόπτερα και drones που πετούσαν πάνω από την περιοχή και είχε περικυκλωθεί από την αστυνομία, αλλά αρνούνταν να παραδοθεί και απαντούσε στα πυρά των αστυνομικών.

Ο 21χρονος διέπραξε αλλεπάλληλες επιθέσεις χρησιμοποιώντας αυτόματο τουφέκι σε τρία χωριά της Σερβίας το βράδυ της Πέμπτης (05/05) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15. Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία του Βελιγραδίου, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμα πιο βαρύς. Παράλληλα έκκληση για αίμα απηύθυνε το υπουργείο Υγείας της Σερβίας.

Τα τραγικά περιστατικά συνέβησαν σε τρία χωρία 42 και 46 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου, στα Ντούμπονα, Σέπτσιν και Μλαντένοβατς, όπως μετέδωσε το σερβικό πρακτορείο ειδήσεων Tanjug επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας, πρόκειται για τον 21χρονο, Ούρος Μπλάζιτς, ο οποίος είναι γιος αξιωματικού του στρατού που υπηρετεί στο Βελιγράδι.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν μετά από έναν νυχτερινό καβγά στην αυλή ενός σχολείου κοντά στο Mλαντόνεβατς. Ο 21χρονος φαίνεται να επέστρεψε με ένα όπλο, ανοίγοντας πυρ προς τυχαίους ανθρώπους από το αυτοκίνητο του.

Το μακελειό εκτυλίχθηκε μια ημέρα μετά την επίθεση του 13χρονου σε σχολείο με εννέα νεκρούς και επτά τραυματίες, που έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα.

Δείτε το βίντεο - ντοκουμέντο της σύλληψή του 21χρονου μακελάρη:

