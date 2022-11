Συνελήφθη το άτομο για τη βόμβα στο Ιστικλάλ

Συνελήφθη από την τουρκική αστυνομία, το πρόσωπο -δεν διευκρινέζεται αν είναι άνδρας ή γυναίκα- που άφησε τη βόμβα η οποία προκάλεσε χθες Κυριακή 13 Νοεμβρίου την πολύνεκρη έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ενώ άλλοι 81 τραυματίστηκαν. Μια έκρηξη, η οποία, όπως το έθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναδίδει την οσμή της «τρομοκρατίας».

Η ανακοίνωση της σύλληψης του προσώπου που ευθύνεται για την τοποθέτηση της βόμβας, ήρθε δια στόματος του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού,ο οποίος δεν διευκρίνησε το φύλου του ατόμου που συνελήφθη, σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στο Twitter.

#URGENT Person who left bomb that caused explosion Sunday on Istanbul’s Istiklal Avenue arrested by police, says Interior Minister Suleyman Soylu pic.twitter.com/I08OTC4rPb