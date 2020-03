Συνεργασία του Λευκού Οίκου με στελέχη αεροπορικών εταιρειών για τον κορωνοϊό

Ο Λευκός Οίκος θα έχει συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα με υψηλόβαθμα στελέχη αμερικανικών αεροπορικών εταιριών, αλλά και του κλάδου της κρουαζιέρας, σχετικά με τις ανησυχίες για ενδεχόμενη εξάπλωση του κορωνοϊού, όπως δήλωσε χθες μία εκπρόσωπος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επιβλέπει τις προσπάθειες της κυβέρνησης και θα λάβει μέρος σε μία συνάντηση που θα γίνει αύριο με αξιωματούχους των αεροπορικών εταιρειών.

Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν διευθυντικά στελέχη των αεροπορικών εταιρειών American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Southwest Airlines Co και JetBlue Airways Corp.