Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στη Ρωσία

Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Mi-8 συνετρίβη κοντά στην πόλη Σοκολόβι, η οποία βρίσκεται 15 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του Σάρατοφ της Ρωσίας, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το πλήρωμα κατόρθωσε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Russian military Mi-8 helicopter has crashed in Saratov region, crashed and caught fire after take off. https://t.co/SIMrzg6nc9 #Russia pic.twitter.com/jm2RdaEpwy