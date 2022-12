Συνεχίζεται η αρκτική εισβολή στις ΗΠΑ

Το καταστροφικό πέρασμα της «χιονοθύελλας του αιώνα» εξακολουθεί να σαρώνει τις βόρειες και ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας χάος στην καθημερινότητα των πολιτών και αφήνοντας δεκάδες νεκρούς από το πολικό κρύο.

Ήδη οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες φθάνουν τους 64, με τον αριθμό αυτό να είναι διαρκώς αυξανόμενος, ιδίως στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Το Μπάφαλο, το Οχάιο και η κομητεία του Ίρι, είναι τα μέρη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου έχουν καταγραφεί τα τελευταία 24ωρα τα περισσότερα θύματα της πρωτοφανούς κακοκαιρίας. Το αμερικανικό NBC News μετέδωσε ότι μέχρι το βράδυ της Τρίτης (27/12) είχαν ανακοινωθεί συνολικά 64 νεκροί, εκ των οποίων οι 34 μόνο στο Μπάφαλο. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες ή θύματα κάτω από το χιόνι που έχει καλύψει τα πάντα.

«Έχουμε τόσα πολλά πτώματα που διάφορα νοσοκομεία είναι γεμάτα και πρέπει απλώς να προσδιορίσουμε εάν ο θάνατος αυτών των ανθρώπων σχετίζεται με τη χιονοθύελλα», δήλωσε στο CNN ο Μαρκ Πόλονκαρζ στέλεχος της κομητείας Ιρι στη δυτική Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος έγραψε στο Twitter ότι 14 άνθρωποι πέθαναν από έκθεση στο κρύο, τρία άτομα βρέθηκαν στα οχήματά τους, τέσσερα δεν είχαν θέρμανση, τρία έπαθαν καρδιακά επεισόδια καθώς φτυάριζαν το χιόνι και τρία άτομα πέθαναν επειδή καθυστέρησαν οι πρώτες βοήθειες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Μπάφαλο το χιόνι φθάνει σε πολλά σημεία σε ύψος ακόμη και το 1,50 μέτρο, καθιστώντας απαγορευτική όχι μόνο την κυκλοφορία των πολιτών αλλά και την παραμικρή μετακίνηση έξω από τα σπίτια τους.

Αντίστοιχα στο Οχάιο, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας και των δρόμων που θυμίζουν παγοδρόμια. Είναι χαρακτηριστικό πως το δυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης ήταν από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την «αρκτική εισβολή», όπως και το Μπάφαλο, η δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

A massive winter storm blanketed western New York with up to 43 inches of snow in some areas.



At least 28 people have died as a result of the storm

«Πρόκειται για μια επική κακοκαιρία, χωρίς προηγούμενο εδώ και πολλές δεκαετίες», ανέφερε η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ, ενώ σύμφωνα με τους New York Times, περισσότεροι από 30 θάνατοι λόγω της κακοκαιρίας έχουν καταγραφεί στις κομητείες Ίρι και Νιαγάρα. Ορισμένα θύματα εγκλωβίστηκαν επί ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο από το κρύο περιμένοντας να τους εντοπίσουν και να τους απεγκλωβίσουν τα σωστικά συνεργεία, ενώ κάποιοι άλλοι υπέστησαν έμφραγμα προσπαθώντας να φτυαρίσουν το χιόνι και να απεγκλωβίσουν τις πόρτες των σπιτιών τους.

Have you ever seen a forklift used in this way?



NYS Police had to bring out the heavy machinery to help clear the roads of stuck cars from the historic blizzard that happened this past weekend. #NYwx #winterstorm pic.twitter.com/H26x3FiYMC — WeatherNation (@WeatherNation) December 27, 2022

Οι εικόνες με τα δεκάδες αυτοκίνητα στους δρόμους, σκεπασμένα από τα χιόνια, όπως και τα δυστυχήματα που αναγκαστικά προκύπτουν εξαιτίας της προσπάθειας των πολιτών να μετακινηθούν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, αναγκάζουν τις τοπικές αρχές να προβαίνουν σε συνεχείς ανακοινώσεις. Η απαγόρευση κυκλοφορίας παραμένει σε ισχύ, ωστόσο ορισμένοι κάτοικοι την αψήφησαν. «Σας παρακαλώ, εκτός και αν είστε μέλος σωστικών συνεργείων, μην οδηγείτε. Οι συνθήκες είναι απαγορευτικές», ήταν η έκκληση που απεύθυνε στους πολίτες ο τοπικός αξιωματούχος, Μαρκ Πόλονκαρζ. «Αυτό που προέχει σήμερα είναι να μεταφέρουμε ανθρώπους σε γιατρούς και νοσοκομεία. Οι δρόμοι αρχίζουν πλέον να γίνονται βατοί, επειδή κόπασε ο άνεμος», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Τζον Γκαρσία. Άλλωστε στο αποκορύφωμα της χιονοθύελλας τα σωστικά συνεργεία ήταν αδύνατον να προσεγγίσουν ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους ή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό στα σπίτια τους.

This was a road on Sunday in Leavenworth, WA



WSDOT vehicles couldn't even get to the road, so they had to bring out a Sno-Cat to assess the conditions. "Excellent for hockey, not that great for driving"

Εν τω μεταξύ σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργείται και εξαιτίας των σπασμένων αγωγών υδάτων, που τροφοδοτούν αρκετές γειτονιές στις πόλεις των ανατολικών πολιτειών των ΗΠΑ, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Ατλάντα και το Μισισίπι. Η έλλειψη νερού, όπως είναι φυσικό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους πολίτες, προσθέτοντας ένα ακόμη αξεπέραστο πρόβλημα στην ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους.

Παράλληλα δεκάδες συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες προκειμένου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε πολλές από τις περιοχές που έχουν σημειωθεί διακοπές ρεύματος, εξαιτίας του σφοδρού χιονιά. Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς 122.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε όλη τη χώρα, σαφώς πολύ λιγότερα από τα 1,8 εκατομμύρια που δεν είχαν ηλεκτροδότηση το περασμένο Σάββατο, με την πλειονότητα των προβλημάτων να καταγράφεται στις πολιτείες του Όρεγκον και της Καλιφόρνια.

Traveling this week back home or going somewhere to celebrate the New Year?



Here's your coast-to-coast forecast and how weather could potentially impact your travels

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει, αφορά τις αεροπορικές συγκοινωνίες, οι οποίες στην κυριολεξία κατέρρευσαν από τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τις ΗΠΑ. όλες αυτές τις μέρες ακυρώθηκαν πάνω από 2.800 πτήσεις ενώ καταγράφηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις αλλά και τις αφίξεις σε άλλες 600 πτήσεις.

«Χιλιάδες πτήσεις σε όλη τη χώρα έχουν ακυρωθεί κατά τη διάρκεια των εορτών. Η διοίκησή μας εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα λογοδοτήσουν», έγραψε στο Twitter ο Τζο Μπάιντεν, ζητώντας ευθύνες για τις απανωτές ακυρώσεις λόγω εορτών. Παράλληλα από χθες Τρίτη,, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την παροχή ομοσπονδιακής βοήθειας στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, που δοκιμάζεται από την κακοκαιρία.

Σε ότι αφορά τα καταστήματα στις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο από την κακοκαιρία, πολλά από αυτά που εμπορεύονται είδη πρώτης ανάγκης παραμένουν κλειστά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αντιμετωπίζουν και προβλήματα τροφοδοσίας. Κάποια άλλα ανοίγουν και πάλι σιγά-σιγά, προκειμένου να τροφοδοτήσουν τους πολίτες με είδη πρώτης ανάγκης, ωστόσο, όπως μεταδίδει το BBC, υπάρχουν δεκάδες επιτήδειοι, οι οποίοι επιδίδονται σε κλοπές και λεηλασίες.

«Οι λεηλασίες δίνουν και παίρνουν στο Μπάφαλο και τη Νέα Υόρκη. Πολλοί είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τους άδειους δρόμους, όπου οι χιονοπτώσεις και οι συνθήκες χιονοθύελλας τους έκαναν απροσπέλαστους, για να μπουν στα μαγαζιά σπάζοντας βιτρίνες και να κλέψουν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ. Οι ευφάνταστοι και θρασείς διαρρήκτες χρησιμοποίησαν μέχρι και έλκηθρα για να κινηθούν στους παγωμένους δρόμους προκειμένου να λεηλατήσουν καταστήματα και περιουσίες.