Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Γκόμελ της Λευκορωσίας - Τι ζητάει το Κίεβο

Λίγα λεπτά πριν από τις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδος ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με ενημέρωση από το ρωσικό NEXTA, οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας και Ουκρανίας για την κατάπαυση του πυρός, η οποία πραγματοποιήθηκε για περίπου τρεις ώρες στην περιοχή του Γκόμελ της Λευκορωσίας, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

⚡️The negotiations are over. Details coming soon.