Καζάνι που βράζει η Γαλλία

Η Γαλλία βίωσε τρίτο συνεχόμενο βράδυ χάους και επεισοδίων σε αρκετές πόλεις της τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά τον θάνατο εφήβου σε προάστιο του Παρισιού από σφαίρα αστυνομικού, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο Ναέλ, 17 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρα που τον χτύπησε στον θώρακα κατά τη διάρκεια ελέγχου από δυο μοτοσικλετιστές της αστυνομίας, αφού «αρνήθηκε να υπακούσει», στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Όπως δείχνει βίντεο την αυθεντικότητα του οποίου επαλήθευσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα ΜΜΕ, ο ένας από τους αστυνομικούς τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό του όπλο, κατόπιν τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

Ο θάνατος του εφήβου είχε ήδη πυροδοτήσει ταραχές για δύο νύχτες, κυρίως στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, και το σενάριο επαναλήφθηκε τη νύχτα, παρά την πορεία που έγινε χθες Πέμπτη και οι αρχές εξέφραζαν ελπίδες πως θα ηρεμούσε τα πνεύματα.

Ως τις 02:30 [σ.σ. τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας], οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 420 συλλήψεις σε εθνική κλίμακα, σύμφωνα με το περιβάλλον του υπουργού Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

🇫🇷 Total anarchy reigns in France at the moment, the situation is worse than in 2005, chaos broke



🇫🇷 In Paris, police stations are burning, schools destroyed, looting at every turn, over 70 big fires right now not counting cars, garbage cans and everything else.



🇫🇷 In… pic.twitter.com/fez3GkIcig — Spriter Team (@SpriterTeam) June 29, 2023

Η μητέρα του θύματος, πάνω σε αυτοκίνητο, φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ», ήταν στην κεφαλή της πορείας που ξεκίνησε από τη Ναντέρ, με τη συμμετοχή περίπου 6.200 ανθρώπων, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Η πορεία πήγε ως τον τόπο της τραγωδίας, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

🔴 ALERTE - Scène de chaos à #Nanterre : intervention des pompiers au milieu de dizaines de voitures en feu dont les pneus explosent. pic.twitter.com/QtZsAE7ywC — Clément Lanot (@ClementLanot) June 28, 2023

Όμως η διαδήλωσε ολοκληρώθηκε με σύγχυση, επεισόδια, ρίψεις δακρυγόνων και πυροτεχνημάτων, κάποιες πυρκαγιές κι ένα ακίνητο να καταστρέφεται. Τουλάχιστο ένα υποκατάστημα τράπεζας υπέστη μεγάλες υλικές φθορές και οχήματα πυρπολήθηκαν.

The current situation in France is more of a coup than what we saw with Wagner in Russia last week — but the Western MSM will never admit it. pic.twitter.com/pipS9Hco1W — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) June 30, 2023

Κίνδυνος «γενίκευσης»

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας πληροφοριών, στο οποίο αναφέρθηκε αστυνομική πηγή του AFP, τα βίαια επεισόδια ενδέχεται να «γενικευτούν» τα «επόμενα βράδια», με «στοχευμένες ενέργειες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης, συμβόλων του κράτους ή της κρατικής εξουσίας».

Στο Πο (νοτιοδυτικά) κυρίως, εκσφενδονίστηκε κοκτέιλ μολότοφ εναντίον αστυνομικού τμήματος.

Στο ίδιο το Παρίσι, στις περίφημες Αλ [σ.σ. Halles, η ιστορική κεντρική αγορά τροφίμων της μεγαλούπολης], καθώς και στην οδό Ριβολί, που οδηγεί στο μουσείο του Λούβρου, ορισμένα καταστήματα «βανδαλίστηκαν», «λεηλατήθηκαν» και «πυρπολήθηκαν», διευκρίνισε ανώτερος αξιωματικός της γαλλικής αστυνομίας.

Τουλάχιστον τρεις δήμοι κοντά στην πρωτεύουσα αποφάσισαν να κηρύξουν απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, ως και πολυήμερη, στο σύνολο της επικράτειάς τους ή σε κάποιες συνοικίας, για όλους ή μόνο τους ανήλικους.

Ο δήμος της Κλαμάρ και της Κομπιέν επέβαλαν έτσι απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 ως τις 06:00 [22:00-07:00 ώρες Ελλάδας].

Στη Λίλη (βόρεια), δημαρχείο λαϊκής νότιας συνοικίας πυρπολήθηκε και άλλο ένα, σε ανατολικό προάστιο της πόλης, υπέστη υλικές φθορές.

Στα προάστια του Παρισιού, λεωφορεία και τραμ σταμάτησαν να κυκλοφορούν χθες στις 21:00 [22:00].

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταρμανέν είχε αναγγείλει νωρίτερα χθες πως θα κινητοποιούνταν 40.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, οι 5.000 στο Παρίσι, έναντι 2.000 την προηγουμένη.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία, η RAID και η GIGN, μονάδες των ειδικών δυνάμεων αντίστοιχα της αστυνομίας και της χωροφυλακής, αναπτύχθηκαν σε μεγάλες πόλεις όπως η Τουλούζη (νοτιοδυτικά), η Μασσαλία (νοτιοανατολικά), η Λιόν (νοτιοανατολικά), η Λίλη (βόρεια) και η Μπορντό (νοτιοδυτικά).

The absolute state of France pic.twitter.com/c6pOz6Yql6 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 30, 2023

Απαγγελία κατηγοριών

Η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε πως η επιβολή εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως απαιτούν φωνές που υψώθηκαν στην άκρα δεξιά, είναι «επιλογή που δεν εξετάζεται σήμερα».

Η υπόθεση αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση για το πώς δρουν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης στη Γαλλία: το 2022, καταγράφτηκαν δεκατρείς θάνατοι κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας σε δρόμους έπειτα από «άρνηση συμμόρφωσης», αριθμός άνευ προηγουμένου στη χώρα.

«Δεν είμαι οργισμένη με την αστυνομία, δεν είμαι οργισμένη παρά εναντίον ενός ανθρώπου: αυτού που πήρε τη ζωή του γιου μου», είπε η Μ.Μ., η μητέρα του Ναέλ, σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε χθες βράδυ από το τηλεοπτικό δίκτυο France 5.

Η εισαγγελία «θεωρεί ότι δεν συνέτρεχαν» συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν «την οπλοχρησία» του αστυνομικού που πυροβόλησε τον έφηβο, τόνισε χθες το πρωί ο εισαγγελέας της Ναντέρ, ο Πασκάλ Πρας.

«Τα πρώτα» και «τα τελευταία» λόγια του αστυνομικού, που παραμένει προφυλακισμένος, είναι πως ζητάει συγγνώμη από την οικογένεια, δήλωσε χθες ο συνήγορός του Λοράν-Φρανκ Γενάρ στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, επιμένοντας στο ότι ο εντολέας του «δεν ήθελε να σκοτώσει».

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και διατάχθηκε να παραμείνει προφυλακισμένος, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της εισαγγελίας.

Η τραγωδία έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας στο όχημα που οδηγούσε ο Ναέλ, γνωστός στη δικαιοσύνη διότι είχε «αρνηθεί να υπακούσει» σε εντολή οργάνου της τάξης και στο παρελθόν και για παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επρόκειτο να προσαχθεί σε δικαστήριο ανηλίκων τον Σεπτέμβριο.

Και στο Βέλγιο

Στη Μασσαλία, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν χθες βράδυ με την αστυνομία, καταστήματα λεηλατήθηκαν και 14 άνθρωποι προσήχθησαν.

Στη Γκρενόμπλ, λεωφορείο δέχθηκε βροχή πυροτεχνημάτων και υπάλληλοι τοπικής εταιρείας μεταφορών σταμάτησαν τη δουλειά.

Επεισόδια ξέσπασαν επίσης στην πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, όπου η αστυνομία έκανε λόγο για περίπου 30 προσαγωγές το βράδυ. Συγκοινωνίες ανεστάλησαν. Βελγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζεται αυτοκίνητο στις φλόγες.