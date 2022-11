Συντρίμμια ρωσικών πυραύλων έπεσαν σε πολωνικό έδαφος

Συναγερμός στις χώρες του ΝΑΤΟ σήμανε μετά την πτώση συντριμμιών ρωσικού πυραύλου στο πολωνικό χωριό Przewodov, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Από την πτώση των συντριμμιών έχασαν την ζωή τους δύο άτομα.

Η πρώτη αίσθηση ήταν ότι επρόκειτο για πυραυλικό χτύπημα σε πολωνικό έδαφος, το πρώτο ρωσικό χτύπημα σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίκληση από την Πολωνία του άρθρου 5 περί κοινής άμυνας των χωρών της βορειοατλαντικής συμμαχίας. Η αίσθηση αυτή ενισχύθηκε από τη σφοδρότητα των σημερινών χτυπημάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία, από τα οποία επλήγη και η Λβιβ, η πόλη στα δυτικά της Ουκρανίας που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, αλλά και υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, μια ώρα μετά το συμβάν όλα έδειχναν ότι η ένταση αποκλιμακωνόταν, καθώς οι επόμενες αναφορές από την Πολωνία έκαναν λόγο απλώς για συντρίμμια ρωσικού πυραύλου που καταρρίφθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις και έπεσε σε πολωνικό έδαφος. Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν οι υπηρεσίες πληροφοριών της Πολωνίας σε δημοσιογράφο του πολωνικού Radio Zet, ενώ και τα ιταλικά ΜΜΕ βασισμένα σε αναφορές από την πολωνική κυβέρνηση κάνουν λόγο για συντρίμμια και όχι για πυραυλική επίθεση.

Moje źródła w służbach twierdzą, że to co uderzyło w Przewodowo to najprawdopodobniej szczątki rakiety zestrzelonej przez Siły Zbrojne Ukrainy. — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) November 15, 2022

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη ότι υπήρξε πυραυλική επίθεση. Σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου, Πατ Ράιντερ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έχουν μόνο αναφορές και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ακόμη το γεγονός. «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου κατά τα οποία δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τοποθεσία εντός της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις αναφορές και το εξετάζουμε περαιτέρω» είπε και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν κάθε εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ. Πάντως, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε την «ιδιαίτερη ανησυχία» του για την εξέλιξη αυτή, με τον εκπρόσωπο τύπου να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για να κατανοήσουν τι έχει συμβεί και να καθορίσουν τα κατάλληλα βήματα.

Η Ρωσία έκανε λόγο για εσκεμμένη πρόκληση που έχει ως στόχο την κλιμάκωση της έντασης κάνει λόγο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. «Οι δηλώσεις πολωνικών ΜΜΕ και αξιωματούχων για την υποτιθέμενη πτώση «ρωσικών» πυραύλων στην περιοχή του Przewodov είναι μια σκόπιμη πρόκληση για να κλιμακωθεί η κατάσταση. Κανένα πλήγμα σε στόχους κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας δεν έγινε από ρωσικoύς πυραύλους. Τα συντρίμμια που δημοσιεύτηκαν από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης από τη σκηνή στο χωριό Przewodov δεν έχουν καμία σχέση με ρωσικά όπλα» σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέφσκι συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση της επιτροπής για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πιότ Μίλλερ στο Twitter. «Κάνω έκκληση να μη δημοσιευτούν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μέχρι τότε. Θα τις σχολιάσουμε και θα ενημερώσουμε μετά τη συνάντηση που θα γίνει τώρα, αφού παρουσιαστούν οι σχετικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες που θα μας ενημερώσουν για αυτά τα γεγονότα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Πολωνίας.

❗️Prime Minister Mateusz Morawiecki has urgently convened the Committee of the Council of Ministers for National Security and Defense.



The reasons for the urgent meeting are not specified, but it may be related to today's massive missile strike by Russia on Ukrainian cities. — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

"A meeting is underway in #Poland's National Security Bureau. The most important people in the country take part in it." - Radio Zet https://t.co/83ISB1HcKb — Faytuks News Δ (@Faytuks) November 15, 2022

Ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης της Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει εκτάκτως και το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας της δικής του χώρας.

In response to the stop in oil transfer through the Druzhba pipeline and the missile hitting territory of Poland, @PM_ViktorOrban has convened HU's Defense Council for 8 p.m. — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 15, 2022

BREAKING:



2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.



Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.



NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε το γεγονός «πολύ σημαντική κλιμάκωση» και είπε ότι πλέον ο ρωσικός τρόμος επεκτείνεται και στις χώρες του ΝΑΤΟ.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022

Με ανάρτηση του στο Twitter, ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας, Άρτις Πάμπρικς, στέλνει συλλυπητήρια στην Πολωνία και επισημαίνει ότι οι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν σε έδαφος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Σε ανακοίνωση του, το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας κάνει λόγο για «πολύ ανησυχητικά νέα» και αναφέρει ότι η χώρα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ.