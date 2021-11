Συρία: Δύο άμαχοι νεκροί από την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην επαρχία Χομς

Τουλάχιστον δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας άμαχος και έξι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ στην κεντρική Συρία, μεταδίδει η συριακή κρατική τηλεόραση, κατά την οποία υπήρξαν επίσης υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, η ίδια πηγή ανέφερε πως ενεργοποιήθηκαν συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπιστεί επίθεση του Ισραήλ στη Χομς.

Η «ισραηλινή αεροπορική επίθεση» έχει στο στόχαστρο τομείς της κεντρικής Συρίας και «η αντιαεροπορική άμυνα αντιδρά», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

#BREAKING: #Israel Air Force just carried-out an airstrike at unknown targets in city of #Homs, #Syria. #Syrian Arab Air Defense Force launched multiple surface-to-air missiles at the cruise missiles. Israeli Delilah cruise missiles spotted flying over #Lebanon toward #Syria.👇 pic.twitter.com/4CbGSd41U7