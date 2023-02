Συρία: Η ακρόπολη του Χαλεπίου και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό

Η ακρόπολη του Χαλεπίου και πολλοί άλλοι αρχαιολογικοί χώροι υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό που προκάλεσε εκατοντάδες θανάτους σήμερα στη Συρία, ανέφερε η Γενική διεύθυνση αρχαιοτήτων και μουσείων.

«Τμήματα του οθωμανικού μύλου στο εσωτερικό της ακρόπολης του Χαλεπίου έπεσαν και τμήματα των βορειοανατολικών αμυντικών παρουσίασαν ρωγμές», διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση η ίδια πηγή.

The ancient Roman fortress of Gaziantep in Turkey was destroyed by the earthquake. The fortress is included in the UNESCO World Heritage List. The same goes for the Citadel of Aleppo in Syria. pic.twitter.com/NCBasfQdSv