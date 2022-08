Συρία: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Χαλέπι και τη Δαμασκό

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε μια ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Δαμασκό και τα περίχωρά της, μετέδωσε την Τετάρτη η κρατική τηλεόραση της Συρίας.

Νωρίτερα, ισραηλινές δυνάμεις στοχοθέτησαν με πυραύλους το διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπιού, σύμφωνα με το συριακό ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA που επικαλείται μια στρατιωτική πηγή.

Από το πλήγμα αυτό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, πρόσθεσε, αφού προηγουμένως ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη.

Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία ανακοίνωση από την πλευρά του Ισραήλ για το θέμα αυτό.

