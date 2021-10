Συρία: Νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε λεωφορείο στη Δαμασκό

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν από έκρηξη που κατέστρεψε ένα λεωφορείο του συριακού στρατού στο κέντρο της Δαμασκού, μετέδωσε σήμερα η συριακή κρατική τηλεόραση.

Φωτογραφίες στο λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου στο Telegram εικονίζουν το απανθρακωμένο λεωφορείο.

Δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν ενώ το λεωφορείο βρισκόταν στη γέφυρα Χαφέζ αλ-Άσαντ, μετέδωσε η τηλεόραση, προσθέτοντας πως ένας τρίτος εκρηκτικός μηχανισμός εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργούς του στρατού.

