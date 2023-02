Συρία: Πλημμύρισε μετά τον σεισμό η πόλη Αλ Τλουλ - Κατέρρευσε φράγμα

Το Αλ Τλουλ, μια συριακή κωμόπολη κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, πάνω στον ποταμό Ορόντη, αφού γλίτωσε από τον 12ετή εμφύλιο πόλεμο, υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό της Δευτέρας και σήμερα πλημμύρισε, όταν έσπασε ένα φράγμα, αναγκάζοντας σχεδόν όλους τους κατοίκους να φύγουν προς αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου.



Τρεις κάτοικοι είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι από τον σεισμό σκοτώθηκαν 35-40 άνθρωποι. Τα περισσότερα κτίρια είτε γκρεμίστηκαν είτε υπέστησαν ζημιές.



Μετά τον σεισμό, οι ντόπιοι ανακάλυψαν ρωγμές στο κοντινό φράγμα και προσπάθησαν να το ενισχύσουν χρησιμοποιώντας σακιά με άμμο, είπε ο Αμπντελραχμέν αλ Τζάσιμ. Όμως οι βροχές που έπεφταν όλη την εβδομάδα –και δυσχέραιναν και το έργο των σωστικών συνεργειών– φούσκωσαν τον ποταμό.

Τη στιγμή που ακουγόταν το κάλεσμα για την προσευχή, τα ξημερώματα της Τετάρτης, το φράγμα υποχώρησε και τα νερά κάλυψαν τα χωράφια. Η λάσπη μέσα στα σπίτια που είχαν απομείνει όρθια έφτανε μέχρι το γόνατο.

The earthquake has caused the Orontes River to flood some villages in northwestern #Syria, making life even more difficult for IDPs living near Salqin town in Idlib countryside.

Source: sharqqiye pic.twitter.com/gqyoPMmgmy