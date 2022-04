Σύριος μετανάστης ήταν μεταξύ εκείνων που εντόπισαν τον ένοπλο δράστη του Μπρούκλιν

Ο Ζακ Ταχάν ήταν μεταξύ εκείνων που εντόπισαν και βοήθησαν στην σύλληψη του ένοπλου δράστη του μετρό της Νέας Υόρκης, Φρανκ Τζέιμς.

Ο Σύριος μετανάστης, ο οποίος μετακόμισε στις ΗΠΑ πριν από πέντε χρόνια, αποθανατίζεται σε βίντεο να χειροκροτείται, καθώς είναι μεταξύ εκείνων που αναγνώρισαν και κατήγγειλαν τον άνδρα, που πυροβόλησε 10 άτομα σε πολυσύχναστο μετρό του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

Ο Ζακ Ταχάν είπε στους δημοσιογράφους, ότι την Τετάρτη εγκαθιστούσε εξοπλισμό ασφαλείας για ένα κατάστημα, όταν είδε τον 62χρονο Φρανκ Τζέιμς να περπατά, η εικόνα του οποίου είχε διαμοιραστεί ευρέως από τις αρχές της Νέας Υόρκης.

«Σκέφτηκα, Θεέ μου, αυτός είναι ο τύπος, πρέπει να τον πιάσουμε», είπε ο Ταχάν σε μια ομάδα δημοσιογράφων κοντά στη σκηνή μετά τη σύλληψη του Τζέιμς.

Ειδικότερα, διηγείται πως το είδε που «περπατούσε στο δρόμο, βλέπω το περιπολικό και είπα «Έι, αυτός είναι ο τύπος» και δόξα τω Θεώ τον πιάσαμε».

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίθια Τζέιμς, ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο του Ταχάν, γράφοντας «Σε ευχαριστώ για τη γενναιότητά σου σήμερα, Ζακ».

«Όλη η Νέα Υόρκη είναι ευγνώμων», είπε.

Το NYPD, που ηγείται της έρευνας, δεν επιβεβαίωσε αμέσως τον ρόλο, που έπαιξε ο Tahhan στη σύλληψη, με αρκετούς άλλους να λένε επίσης στα τοπικά μέσα, ότι είχαν καλέσει την αστυνομία για τον James.

Το hashtag #ThankYouZack ήταν στις τάσεις στα social media μετά τη σύλληψη του Τζέιμς.

Στο Twitter, ο James J Zogby, ιδρυτής του Αραβοαμερικανικού Ινστιτούτου, έγραψε «Ευχαριστώ Zack, που μας έκανες περήφανους».

