Σεισμική δόνηση 6,2 Ρίχτερ στην Αργεντινή

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:38 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα της Τρίτης (24/1) στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 151 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο και 23 χιλιόμετρα βόρεια του Ελ Χόγιο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 611 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Yet another quake in Argentina. 6.2M#earthquake pic.twitter.com/x5zEAZIPZi